MP investiga falta de registros estudiantiles en Usac

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que, por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, se encuentra dándole seguimiento a denuncias que fueron presentadas por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que señalan que sus registros académicos fueron eliminados.
De acuerdo con la institución, suman tres los expedientes con esa misma línea que han surgido tras acciones planteadas contra el personal del Departamento de Registro y Estadística de la Usac. En estos, los afectados exponen que la falta de su historial estudiantil les ha impedido poder continuar con sus cursos en el segundo semestre de 2026.
Según alumnos, al momento de ingresar al sistema de la universidad para asignarse los cursos para iniciar un nuevo período de clases se percataron de que no aparecen sus registros y, hasta el momento, no se les han notificado los motivos.
También se conoció que, en su mayoría, los afectados han participado en protestas o expresado su rechazo a la reelección del rector Walter Mazariegos, cuya gestión para un segundo período ha sido cuestionada por distintos sectores debido a supuestos vicios en el proceso que lo mantuvo en el poder, donde no se permitió la participación de todos los electores.
Casos serían verificados
Los estudiantes afectados pertenecen a distintas unidades académicas y, según han mencionado, al intentar ingresar al campus han enfrentado dificultades, ya que en la entrada los guardias les indican que tienen órdenes superiores para restringir el acceso. Algunos lo han podido hacer en las recientes horas, con acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y esto les ha permitido entregar memoriales al Registro y Estadística para pedir una explicación.
Días atrás, la Usac difundió un video en el que argumentó que durante la toma de las instalaciones de la universidad en 2023 fueron quemados varios registros académicos, por lo que instó a los afectados a pronunciarse para iniciar con la revisión caso por caso.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7