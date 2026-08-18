Elección Contralor: Postuladora definirá perfil y requisitos

La Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas lleva a cabo este martes, 18 de agosto, su segunda reunión de trabajo, en la cual se abordarán distintos puntos, incluida la definición de los requisitos y el perfil de los aspirantes.
La actividad se lleva a cabo en la Universidad Rafael Landívar (URL), ubicada en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, un espacio que quedó definido como sede de trabajo de esta instancia, que tendrá a su cargo la evaluación de los candidatos y la integración de la nómina final para definir quién será el nuevo titular del ente fiscalizador.
Como parte de la agenda de trabajo, se abordó inicialmente lo relacionado con las características y la documentación que deberán cumplir los profesionales interesados en postularse. El presidente de la postuladora, Miquel Cortés, insistió en que se trata de un alto cargo de Estado, por lo que se deben definir un perfil idóneo.
"Es un documento importante, es el deber ser, lo que aspiramos que sea un Contralor. No podemos rebajar el perfil, debe ser óptimo. Tengamos en cuenta que de este perfil se nos van a desprender otros instrumentos, sobre todo la tabla de gradación, que esperamos el viernes poder trabajar, en la que ya se cuantifica y se da valor a los méritos", expresó Cortés, quien es rector de la URL.
Asimismo, insistió en que no se debe asignar puntos a aspectos como ser guatemalteco o licenciado en Contaduría Pública, entre otros, pues en realidad son requisitos de ley que deben atenderse para una postulación para este cargo.
"No se puede asignar puntos por eso. (...) Méritos queremos añadir para optimizar este puesto, que sea un perfil de alto nivel para el Estado", enfatizó.
Tabla de gradación, punto "crítico"
El padre Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar y presidente de la comisión de postulación, compartió ayer su visión de cómo avanza el proceso de elección de Contralor General en una entrevista para el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas.
Sobre el desarrollo técnico del proceso, explicó que el viernes 21 se planea trabajar la tabla de gradación y previamente, definir el perfil y requisitos de los aspirantes, incluyendo la guía del currículum vitae para la convocatoria, que se publicará el 20 de agosto. El proceso incluye cuatro días de recepción de expedientes, garantizando transparencia y cumplimiento de plazos.
Por aparte, compartió que uno de los puntos más importantes será la inclusión de entrevistas, que aportarán elementos cualitativos clave para evaluar el perfil de los candidatos.
En su opinión, la tabla de gradación debe ser exigente y responder a los méritos requeridos por ley, sin rebajar estándares. Asimismo, consideró que sería conveniente definir una línea de corte de al menos 75 puntos.
"Todavía queda mucho camino por realizar. El punto crítico va a ser la tabla de gradación, porque habrá intereses de rebajarla, abaratarla. Yo no soy de la idea de bajar los estándares internacionales, al contrario. Estamos eligiendo un funcionario de alto perfil para el Estado y no podemos rebajar esos perfiles ni caer en amiguismos o situaciones de este tipo. Tenemos que ser muy objetivos. Por eso va a ser muy importante que logremos una tabla exigente, consistente y que responda a los méritos de ley que propone la comisión de postulación", puntualizó.