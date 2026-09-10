 Colegio millonario Príncipe George: deportes y alta cocina
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El exclusivo colegio del príncipe George donde los deportes y la alta cocina tienen un precio millonario

El príncipe George comenzó una nueva etapa académica en uno de los internados más prestigiosos y exclusivos del Reino Unido.

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príncipe George / FOTO: príncipe George
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El príncipe George ya comenzó sus estudios en Eton College, el histórico internado británico elegido por sus padres, el príncipe William y Kate Middleton.  A sus 13 años, el segundo en la línea de sucesión al trono se suma a una institución que durante siglos ha estado vinculada con la élite política, cultural y social del Reino Unido.

Ubicado en Berkshire, cerca del Castillo de Windsor, Eton College fue fundado en 1440 por el rey Enrique VI. El colegio es exclusivamente masculino y recibe a estudiantes de entre 13 y 18 años. Actualmente cuenta con alrededor de 1,350 alumnos distribuidos en 25 residencias, donde los estudiantes viven durante el período escolar.

Uno de los aspectos que más llama la atención de Eton College es su alimentación. Los estudiantes tienen acceso a un menú variado que incluye opciones como hamburguesas, pollo tikka masala, pancakes, pato, huevos de salmón y cangrejo de río.

Durante el desayuno pueden elegir entre cereales, granola y diferentes tipos de leche, incluidas alternativas vegetales. Los almuerzos también combinan platos tradicionales con propuestas internacionales, mientras que algunas jornadas incluyen cenas temáticas. Cabe destacar que, la actividad deportiva ocupa un lugar importante en la vida de los alumnos.

Más del colegio del príncipe George

Eton está asociado incluso con una de las primeras versiones escritas de las reglas del fútbol y mantiene disciplinas particulares como Eton Fives, un juego de pelota que se practica en unas singulares canchas construidas para este deporte. El uniforme también forma parte de la identidad del colegio. Los alumnos utilizan frac negro, chaleco, pantalones de rayas y corbata blanca, una vestimenta que conserva buena parte de la tradición histórica de la institución.

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El precio es otro de los elementos que convierten a Eton en uno de los colegios más exclusivos de Inglaterra.  Para el año académico 2026/27, la tarifa oficial es de 21,891 libras por período, incluyendo impuestos, lo que representa cerca de 65,673 libras anuales. La tarifa incluye enseñanza, alojamiento, alimentación, actividades deportivas y buena parte de los materiales educativos.

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