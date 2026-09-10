 Descubre el Bedazzling: ¿Por qué Regresó la Moda?
Tendencias

¿Qué es el Bedazzling y por qué volvió a estar de moda?

Una tendencia que parecía haber quedado en el pasado vuelve a ganar protagonismo y promete llenar de brillo los looks de esta temporada.

Compartir:
Bedazzling, Bedazzling
Bedazzling / FOTO: Bedazzling
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Sin lugar a duda, el brillo, los cristales y la pedrería regresan con fuerza a la moda este año.  El bedazzling, una tendencia asociada con la estética de los años 2000, vuelve a conquistar prendas, accesorios y looks de belleza gracias al resurgimiento del estilo Y2K y la influencia de las redes sociales.

Pero ¿qué es exactamente el bedazzling? Se trata de una técnica que consiste en decorar ropa, zapatos, bolsos, accesorios u otros objetos con cristales, piedras, lentejuelas y elementos brillantes para darles una apariencia llamativa y personalizada. Aunque puede parecer una tendencia reciente, esta forma de customización tiene una larga historia dentro de la moda.

Una de las principales razones detrás del regreso del bedazzling es la popularidad de la moda Y2K, que recupera elementos característicos de finales de los años 90 y principios de los 2000.  Durante aquella época, los detalles brillantes eran protagonistas de los looks y aparecían en jeans, camisetas, bolsos, zapatos y accesorios.

Ahora, esta estética vuelve reinterpretada por las nuevas generaciones. TikTok, Instagram y otras plataformas digitales han ayudado a convertir nuevamente los cristales y la pedrería en protagonistas de los outfits. El bedazzling también responde a una tendencia creciente hacia la personalización de la ropa.

Más del bedazzling 

En lugar de utilizar prendas idénticas a las que llevan otras personas, cada vez existe mayor interés por transformar piezas básicas y convertirlas en objetos únicos. Una de las ventajas de esta tendencia es que no es necesario apostar por un look completamente cubierto de brillo. Un pequeño detalle puede ser suficiente para incorporar el estilo.

Vendimia Fest 2026: la primera feria internacional de vinos llega a Guatemala

Más de 120 vinos, 30 bodegas internacionales y experiencias exclusivas llegarán a Guatemala en una feria que promete convertirse en el gran encuentro.

Los jeans con cristales, por ejemplo, pueden convertirse en una pieza protagonista al agregar pedrería en los bolsillos o costuras. También es posible personalizar chaquetas, camisetas, bolsos y zapatillas. Los accesorios son otra alternativa sencilla. Un bolso con detalles brillantes, unas gafas decoradas o una diadema con pedrería pueden transformar un atuendo básico sin hacerlo demasiado recargado.

En Portada

Los bloqueos continúan por el alza del precio de los combustiblest
Nacionales

Los bloqueos continúan por el alza del precio de los combustibles

10:22 AM, Sep 10
Conmemoran los 205 años de Independencia con sesión solemne en el Congresot
Nacionales

Conmemoran los 205 años de Independencia con sesión solemne en el Congreso

11:35 AM, Sep 10
Presentan el recorrido de la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemalat
Deportes

Presentan el recorrido de la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemala

11:54 AM, Sep 10
Militar muere y agentes de la PNC son retenidos durante operativo en Las Verapacest
Nacionales

Militar muere y agentes de la PNC son retenidos durante operativo en Las Verapaces

12:29 PM, Sep 10
¡Un homenaje a Guatemala! Fabiola Roudha estrena su versión de Noches de Escuintlat
Farándula

¡Un homenaje a Guatemala! Fabiola Roudha estrena su versión de "Noches de Escuintla"

12:19 PM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga Nacionalviralredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar