Descubre el Bedazzling: ¿Por qué Regresó la Moda?

Sin lugar a duda, el brillo, los cristales y la pedrería regresan con fuerza a la moda este año. El bedazzling, una tendencia asociada con la estética de los años 2000, vuelve a conquistar prendas, accesorios y looks de belleza gracias al resurgimiento del estilo Y2K y la influencia de las redes sociales.
Pero ¿qué es exactamente el bedazzling? Se trata de una técnica que consiste en decorar ropa, zapatos, bolsos, accesorios u otros objetos con cristales, piedras, lentejuelas y elementos brillantes para darles una apariencia llamativa y personalizada. Aunque puede parecer una tendencia reciente, esta forma de customización tiene una larga historia dentro de la moda.
Una de las principales razones detrás del regreso del bedazzling es la popularidad de la moda Y2K, que recupera elementos característicos de finales de los años 90 y principios de los 2000. Durante aquella época, los detalles brillantes eran protagonistas de los looks y aparecían en jeans, camisetas, bolsos, zapatos y accesorios.
Ahora, esta estética vuelve reinterpretada por las nuevas generaciones. TikTok, Instagram y otras plataformas digitales han ayudado a convertir nuevamente los cristales y la pedrería en protagonistas de los outfits. El bedazzling también responde a una tendencia creciente hacia la personalización de la ropa.
Más del bedazzling
En lugar de utilizar prendas idénticas a las que llevan otras personas, cada vez existe mayor interés por transformar piezas básicas y convertirlas en objetos únicos. Una de las ventajas de esta tendencia es que no es necesario apostar por un look completamente cubierto de brillo. Un pequeño detalle puede ser suficiente para incorporar el estilo.
Los jeans con cristales, por ejemplo, pueden convertirse en una pieza protagonista al agregar pedrería en los bolsillos o costuras. También es posible personalizar chaquetas, camisetas, bolsos y zapatillas. Los accesorios son otra alternativa sencilla. Un bolso con detalles brillantes, unas gafas decoradas o una diadema con pedrería pueden transformar un atuendo básico sin hacerlo demasiado recargado.