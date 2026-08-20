 Ataques armados cobran dos vidas en Villa Nueva y San Pedro Pinula
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Ataques armados cobran dos vidas en Villa Nueva y San Pedro Pinula

Ambas víctimas son hombres.

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ESCENA DEL CRIMEN,
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Un ataque armado se registró en la aldea El Pinalito, en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, donde un hombre fue localizado con varias heridas de bala.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y evaluaron a la víctima; sin embargo, constataron que ya había fallecido debido a las heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Del hecho se dio aviso a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes coordinaron con fiscales del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Otro incidente de violencia

Otro hombre murió como resultado de u ataque armado registrado en la 6ª avenida y 7ª calle, zona 2 de San José Villa Nueva, Guatemala.

El incidente armado fue reportado en el sector, donde cuerpos de socorro localizaron a la víctima sin signos vitales. El fallecido fue identificado por sus familiares como Carlos Chalino Enrique Rojas.

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