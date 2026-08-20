Capturan a presunto sicario tras ataque armado en Villa Nueva

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de un presunto integrante de la mara Salvatrucha y la remisión de un adolescente, quienes son señalados de estar involucrados en un ataque armado ocurrido en San José, Villa Nueva, donde un hombre perdió la vida.
De acuerdo con la PNC, agentes de la comisaría 15 interceptaron a los sospechosos cuando presuntamente intentaban escapar a bordo de una motocicleta sin placa de circulación, minutos después de ocurrido el hecho de violencia.
El detenido 23 años fue trasladado hacia la Torre de Tribunales para dilucidar su situación legal. Mientras que el adolescente de 17 años fue remitido al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal.
Durante el procedimiento, los agentes les incautaron una pistola que tenía el número de registro esmerilado. El arma quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios que serán analizados dentro de la investigación.