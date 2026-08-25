Vecinos frustran intento de rapto de una joven y entregan a sospechosos a la PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este martes, 25 de agosto, la captura de dos hombres señalados de intentar raptar a una mujer en la zona 3 del municipio de San Juan Comalapa, en el departamento de Chimaltenango.
Según el reporte emitido por la institución, los gritos de auxilio de la afectada alertaron a los vecinos del sector, quienes intervinieron para brindarle el apoyo necesario y ponerla a salvo. Asimismo, retuvieron a los sospechosos y dieron aviso a las autoridades.
La víctima, de 23 años, les relató a los habitantes que los individuos la interceptaron y la habrían intentado subir por la fuerza a un vehículo. Por ello tomó la decisión de alertar a las personas que estaban en los alrededores en busca de obtener ayuda.
Investigan caso
Según la denuncia de los pobladores, los hombres de 23 y 24 años de edad habrían intentado llevarse a la joven contra su voluntad, por ello, los entregaron a los agentes de la Policía Nacional Civil que acudieron al lugar para darle seguimiento al caso.
Los uniformados procedieron a la detención y trasladaron a los señalados ante el juzgado correspondiente para solventar su situación legal.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades.