 Vecinos frustran intento de rapto de una joven y entregan a sospechosos a la PNC
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Vecinos frustran intento de rapto de una joven y entregan a sospechosos a la PNC

Los habitantes de San Juan Comalapa, Chimaltenango, escucharon los pedidos de auxilio de la afectada, así que la rescataron y retuvieron a los presuntos responsables.

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Uno de los capturados por el supuesto intento de rapto de una mujer en Chimaltenango., PNC
Uno de los capturados por el supuesto intento de rapto de una mujer en Chimaltenango. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad reportaron este martes, 25 de agosto, la captura de dos hombres señalados de intentar raptar a una mujer en la zona 3 del municipio de San Juan Comalapa, en el departamento de Chimaltenango.  

Según el reporte emitido por la institución, los gritos de auxilio de la afectada alertaron a los vecinos del sector, quienes intervinieron para brindarle el apoyo necesario y ponerla a salvo. Asimismo, retuvieron a los sospechosos y dieron aviso a las autoridades.

La víctima, de 23 años, les relató a los habitantes que los individuos la interceptaron y la habrían intentado subir por la fuerza a un vehículo. Por ello tomó la decisión de alertar a las personas que estaban en los alrededores en busca de obtener ayuda.

Investigan caso

Según la denuncia de los pobladores, los hombres de 23 y 24 años de edad habrían intentado llevarse a la joven contra su voluntad, por ello, los entregaron a los agentes de la Policía Nacional Civil que acudieron al lugar para darle seguimiento al caso.

Los uniformados procedieron a la detención y trasladaron a los señalados ante el juzgado correspondiente para solventar su situación legal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades.

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