Congreso Estudia Fondo para Estabilizar Precios de Combustibles

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso analizó la iniciativa 6726, que propone crear un fondo de compensación y estabilización de precios para la gasolina súper, regular y diésel, con el objetivo de reducir el impacto de las variaciones internacionales en el bolsillo de los guatemaltecos.
Durante la reunión, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada, participaron autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quienes expusieron observaciones técnicas y fiscales sobre la propuesta.
El proyecto plantea que el fondo sea un patrimonio público de destino específico, bajo la rectoría del MEM. La iniciativa contempla un aporte inicial del Estado y establece mecanismos para utilizar los recursos cuando los precios internacionales del petróleo superen determinados niveles.
Entre los cambios planteados se encuentra establecer un precio de referencia y períodos de aplicación de 14 días. También se propone implementar controles sobre el uso de los recursos, como liquidaciones juradas, trazabilidad de la comercialización y mecanismos para supervisar el límite financiero del fondo.
MEM considera viable la propuesta
El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, consideró viable la propuesta, aunque señaló que algunos artículos requieren modificaciones para facilitar su aplicación.
Por su parte, Patricia Joachin, viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal del Minfin, advirtió sobre posibles efectos fiscales de la iniciativa, entre ellos la generación de crédito fiscal y mecanismos extrapresupuestarios. Ante estas observaciones, propuso revisar el proyecto mediante una mesa técnica.
Los diputados acordaron instalar ese grupo de trabajo con representantes del MEM, Minfin, SAT y especialistas del sector económico. La mesa deberá aportar información técnica y fiscal para elaborar una nueva versión de la iniciativa en un plazo de una semana.
El fondo busca convertirse en una herramienta de respuesta ante futuras variaciones del mercado internacional y evitar que los incrementos abruptos de los combustibles se trasladen de forma directa a los consumidores.
El MEM también informó que la implementación de la gasolina E10 ya habría generado una reducción aproximada de Q1 por galón en la gasolina regular durante sus primeros días de aplicación.