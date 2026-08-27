 Operativo en Izabal: Capturan a presunto secuestrador
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Capturan a presunto integrante de la banda de secuestradores “Los Usurpadores”

Según la investigación en un caso, exigían 200 mil dólares a cambio de la liberación de la víctima.

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El presunto integrante de la banda de secuestradores “Los Usurpadores” fue capturado en Izabal., PNC
El presunto integrante de la banda de secuestradores “Los Usurpadores” fue capturado en Izabal. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 27 de agosto, la captura de un presunto integrante de una estructura criminal dedicada al secuestro conocida como "Los Usurpadores". El operativo se llevó a cabo en la aldea Fronteras, Río Dulce, municipio de Livingston, Izabal.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) dieron cumplimiento a dos órdenes de captura contra el individuo.

El detenido, de 24 años, fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación con respecto a los cargos de plagio o secuestro y hurto agravado que se le atribuyen.

Exigían cuantioso rescate

El sospechoso fue ubicado en el marco de un allanamiento realizado por los investigadores de la PNC en coordinación con el Ministerio Público, en seguimiento de las pesquisas relacionadas con un caso de secuestro donde la víctima era un hombre.

Los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2024, en el municipio de Dolores, Petén, cuando se perdió el rastro de la víctima. Posteriormente, los plagiarios comenzaron el proceso para buscar beneficios económicos.

Según las investigaciones, a la familia se le exigía 200 mil dólares a cambio de la liberación de esta persona.

Como parte de las diligencias, el 12 de junio de ese mismo año los investigadores realizaron allanamientos en la aldea San Antonio Sejá, Livingston, departamento de Izabal, donde lograron rescatar al secuestrado.

Detienen a un segundo hombre señalado de secuestrar a una adolescente

Tras un operativo para liberar a una adolescente secuestrada, la PNC capturó a un segundo hombre señalado de participar en el hecho.

Otros miembros de "Los Usurpadores" detenidos

Según la información compartida por la PNC, el 13 de julio de 2025 se efectuó un operativo de seguimiento de la investigación contra "Los Usurpadores" que permitió la captura de cinco presuntos integrantes de esta estructura criminal.

En esa ocasión también fueron incautados 10 armas de fuego, 23 cargadores, 263 municiones de diferentes calibres, seis teléfonos, dos DVR y tres chalecos tácticos.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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