 Expulsan de Guatemala a presunto pandillero requerido por El Salvador
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Expulsan de Guatemala a presunto pandillero requerido por El Salvador

Víctor Vigil, alias “Escorpión”, es supuesto sicario de la pandilla del Barrio 18.

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El presunto pandillero fue entregado por las autoridades de Guatemala a sus homólogas de El Salvador., PNC
El presunto pandillero fue entregado por las autoridades de Guatemala a sus homólogas de El Salvador. / FOTO: PNC
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en coordinación con las autoridades de la República de El Salvador, investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) ubicaron y procedieron con la expulsión del territorio guatemalteco de Víctor Manuel Vigil Rivas, de 28 años, alias "Escorpión", señalado como integrante de la pandilla Barrio 18 y con presunto rango de sicario.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades salvadoreñas, Vigil Rivas mantenía una orden de captura vigente por el delito de agrupaciones ilícitas, emitida el 24 de febrero de 2023.

El individuo habría sido localizado inicialmente en México en condición migratoria irregular y posteriormente quedó bajo custodia en territorio guatemalteco.

Tras su ubicación, fue trasladado hacia la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, donde se efectuaron los procedimientos administrativos y migratorios correspondientes para concretar su expulsión de Guatemala y posterior entrega a las autoridades salvadoreñas.

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