 Fuertes vientos provocan daños en viviendas en Quetzaltenango
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Fuertes vientos provocan daños en viviendas en Quetzaltenango

La Conred realiza la evaluación de daños.

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Daños en viviendas por fuertes vientos en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango., Conred
Daños en viviendas por fuertes vientos en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. / FOTO: Conred
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Fuertes vientos provocaron daños en varias viviendas ubicadas en la comunidad agraria Las Mercedes, en el municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Ante el incidente, personal de la entidad, en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de determinar las afectaciones ocasionadas por el fenómeno natural.

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Foto - Conred

Onda del este generará lluvias el fin de semana

Para el fin de semana del 29 y 30 de agosto se prevé ambiente cálido y húmedo en el país durante el día, con lluvias dispersas y descargas eléctricas en la tarde y noche en varias regiones.

El boletín meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció que en la Ciudad de Guatemala las temperaturas máximas oscilarán entre 27 y 29 °C. Para el Altiplano Central y Occidental, los valores estarán entre 24 y 30 °C, mientras que las zonas del Pacífico y los Valles del Oriente pueden experimentar temperaturas de hasta 38 °C.

Se espera neblina en la mañana y al anochecer, especialmente en la Meseta Central, Norte, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte y los Valles del Oriente.

Las lluvias estarán asociadas al paso de ondas del este. Debido a la persistencia de lluvias en el Norte y el Caribe, pueden presentarse crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos. El sistema CONRED continúa con el monitoreo y coordinación con autoridades locales para atender cualquier emergencia.

La Secretaría Ejecutiva de la Conred llamó a la población a no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas y conducir con precaución si llueve. Para quienes residen en las zonas más cálidas, se recomienda mantenerse hidratados y evitar la exposición solar prolongada. En caso de emergencia, se recuerda reportar al 119 y consultar información oficial.

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