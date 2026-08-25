 Investigan agresión contra menores en Quetzaltenango; hay un detenido
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Investigan agresión contra menores en Quetzaltenango; hay un detenido

El sospechoso, identificado como alias “Gugly”, fue puesto a disposición de las autoridades.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 25 de agosto, a alias "Gugly", presunto responsable de agredir sexualmente a dos menores de edad. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Quetzaltenango, en seguimiento a hechos que se encontraban bajo investigación.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de un grupo de vecinos, interceptaron al sospechoso de 28 años después de que cometiera los hechos contra sus víctimas, de 16 y 17 años de edad.

En las diligencias también se contó con el acompañamiento de los padres de las afectadas, así como de personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Ministerio Público, instituciones que brindaron seguimiento al caso.

Los hechos

Según la investigación, el hecho ocurrió en la colonia El Rosario, zona 3 de la referida localidad, donde el ahora detenido habría llevado a las adolescentes hacia un terreno baldío, donde presuntamente las indujo a ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente habría cometido la agresión.

Una de las víctimas fue trasladada por cuerpos de socorro a un centro asistencial debido a que se encontraba inconsciente y presentaba lesiones.

Mientras tanto, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal.

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