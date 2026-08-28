Fecha Confirmada para Paso Provisional en Puente Güijo

El paso provisional ubicado en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte) será habilitado antes de lo previsto, luego de que los trabajos de emergencia para construir un badén a un costado del Puente Güijo, en dirección a Zacapa, avanzaran a un ritmo superior al esperado.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que el paso vehicular quedará habilitado este sábado 29 de agosto a partir de las 16:00 horas, tras la conclusión anticipada de las labores.
Inicialmente, la construcción del badén provisional contemplaba un plazo de aproximadamente 10 días. Sin embargo, la optimización de los trabajos permitió reducir considerablemente el tiempo de ejecución y restablecer la circulación en este punto de la CA-9 Norte.
La habilitación representa una medida para recuperar la conectividad en uno de los principales corredores utilizados por el transporte que se dirige hacia el oriente del país.
Para ordenar la circulación una vez abierto el paso, PROVIAL desplegará brigadas de forma permanente en el sector. Los agentes estarán encargados de regular el tránsito y apoyar a los conductores para mantener un flujo vehicular seguro.
CIV hace llamado a conductores
El CIV también hizo un llamado a los usuarios de la carretera a informarse únicamente por canales oficiales y actuar con precaución ante publicaciones que circulen en redes sociales sobre las condiciones de la ruta.
La institución advirtió que pueden difundirse datos falsos o rumores relacionados con la habilitación del paso, por lo que reiteró que el CIV será la fuente oficial para comunicar cualquier modificación sobre el funcionamiento del tramo.
Con la apertura anticipada del badén provisional, las autoridades buscan restablecer en el menor tiempo posible la circulación por este punto estratégico de la ruta al Atlántico y reducir las complicaciones para transportistas y demás usuarios.