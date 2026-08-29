 Identifican déficit de lluvias que podría extenderse a 2027
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Identifican déficit de lluvias que podría extenderse hasta 2027

AGER señaló que los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Jutiapa y Baja Verapaz atraviesan por un periodo de déficit de lluvias.

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La Asociación Guatemalteca de Energía Renovable (AGER) alertó que durante agosto se registraron menos acumulados de lluvias en Huehuetenango, San Marcos y la Boca Costa occidental del territorio nacional, destacando que los mismos estuvieron por debajo de lo normal. Asimismo, la entidad agregó que en el octavo mes del año se contabilizaron reducciones de lluvias en el Altiplano, región Central, Izabal y el departamento de Petén.

AGER advirtió que la disminución de precipitaciones detectada se ubica entre un 30% y un 50%. "Estas condiciones que prevalecen actualmente en el territorio nacional fueron determinadas en el informe del estado actual del fenómeno de El Niño y su impacto en Guatemala", recordaron.

Los expertos consideraron que el déficit de lluvias persistirá y resaltaron que el déficit hídrico más intenso ocurrió durante los meses de julio y agosto. AGER identificó que esa situación de menores aguaceros afecta los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Jutiapa y Baja Verapaz.

Según las estimaciones del estudio sobre el fenómeno de El Niño, se prevé un posible cierre anticipado de lluvias para los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, consideran que la época más severa, con bajas lluvias, será a principios de 2027.

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La agricultura se ve afectada por el déficit de lluvias

AGER consideró otros aspectos, destacando que uno de los sectores más afectados por esta situación es el de la agricultura. Agregó que también se prevé un impacto en los recursos hídricos, como ríos con bajo caudal, lo que compromete el abastecimiento de agua potable para la población.

Esta situación se traduce en una menor generación de energía hidroeléctrica, debido a los caudales reducidos", resaltaron.

Otro de los efectos de la falta de lluvias en el territorio nacional es un probable aumento de incendios forestales por la sequedad en los terrenos y bosques. Señalaron que en el octavo mes del año se contabilizaron reducciones de lluvias en el Altiplano, región Central, Izabal y el departamento de Petén.

Disminución de lluvias con altos porcentajes

AGER alertó al señalar que falta de lluvias detectada fue de un 30% a un 50 %, dependiendo de los departamentos en mención. "Estas condiciones que prevalecen actualmente en el territorio nacional fueron determinadas en el informe del estado actual del fenómeno de El Niño y su impacto en Guatemala" indicaron.

Con información del periodista Óscar Grijalva de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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El sector agrícola es uno de los más afectados por el déficit de lluvias. / Foto: ARCHIVO

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