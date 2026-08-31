 Bloqueos Martes: Aumento Precio Combustibles Impacta Tráfico
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Protestas contra el alza de combustibles continuarán este martes en Totonicapán

Mototaxis suspenderán servicio y continuarán bloqueos en Totonicapán.

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La Morería, San Cristóbal Totonicapán., Chivos en línea.
La Morería, San Cristóbal Totonicapán. / FOTO: Chivos en línea.
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Las protestas contra el incremento en el precio de los combustibles continuarán este martes 1 de septiembre en distintos puntos de Totonicapán, según anunció la Asociación de Mototaxis de San Cristóbal Totonicapán (ASOMO SANCRIS).

La organización informó que el servicio de mototaxis será suspendido y que sus integrantes continuarán con el paro nacional en los mismos puntos donde se instalaron bloqueos durante este lunes 31 de agosto. La medida está prevista a partir de las 6:00 de la mañana y busca presionar ante lo que califican como un alza desmedida en el precio de los combustibles.

Uno de los puntos afectados se encuentra en el kilómetro 188 de la ruta Interamericana, en el sector de La Morería, San Cristóbal Totonicapán. En este lugar, los manifestantes utilizaron mototaxis para obstaculizar el paso, afectando la circulación hacia Quetzaltenango y San Andrés Xecul.

La continuidad de estas acciones podría generar complicaciones para quienes necesitan movilizarse por esta importante ruta durante la jornada del martes.

Rechazo al aumento de los combustibles

Los bloqueos forman parte de las protestas convocadas por gremiales y asociaciones de transportistas y pilotos del transporte urbano y de carga, quienes desde este 31 de agosto comenzaron a cerrar diferentes carreteras del país para manifestar su rechazo al aumento de los combustibles.

La jornada de protesta generó complicaciones desde las primeras horas del lunes, con dificultades para el desplazamiento de personas hacia sus lugares de trabajo, centros educativos y actividades comerciales.

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La acción busca que se ordene a las autoridades correspondientes actuar “con contundencia” ante la jornada de bloqueos que mantienen los transportistas.

Aunque algunas organizaciones han anunciado que mantendrán las medidas de presión, no todas las agrupaciones ni empresas de transportistas han confirmado su participación en los bloqueos de este martes. Las autoridades de tránsito permanecen atentas a la situación y recomiendan tomar precauciones a quienes deban circular por las rutas afectadas.

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