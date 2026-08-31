 Amparo de Cámara de Comercio ante Bloqueos en Carreteras
Nacionales

Cámara de Comercio presenta amparo por bloqueos en carreteras

La acción busca que se ordene a las autoridades correspondientes actuar “con contundencia” ante la jornada de bloqueos que mantienen los transportistas.

Compartir:
Bloqueo en la Morería, municipio de San Cristóbal, Totonicapán., Alberto Chaclán/Emisoras Unidas Departamentales
Bloqueo en la Morería, municipio de San Cristóbal, Totonicapán. / FOTO: Alberto Chaclán/Emisoras Unidas Departamentales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Cámara de Comercio de Guatemala presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en seguimiento de la jornada de bloqueos que se registra este lunes en distintas carreteras de Guatemala por parte de grupos de transportistas que rechazan el alza a los precios de los combustibles.

Por medio de un comunicado, la entidad detalló que acudió ante el alto tribunal para interponer la acción constitucional de amparo a través de la cual exige la protección de los derechos ciudadanos vulnerados por el cierre de las rutas.

"Ningún grupo está por encima de la ley ni tiene derecho a impedir que los guatemaltecos circulen, trabajen y produzcan", expresó la Cámara.

Asimismo, le exigió a las autoridades judiciales resolver de manera urgente el recurso interpuesto y "hacer valer la Constitución". Según planteó, es necesario que se ordene al presidente de la república, al Ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil que actúen con contundencia, liberando los puntos bloqueados.

La entidad cerró el aviso difundido en sus redes sociales enfatizando que "los derechos de los guatemaltecos se respetan".

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustibles

Se reportan 18 bloqueos activos en diferentes rutas.

Transportistas rechazan el alza a combustibles

Las principales carreteras de Guatemala, incluidas las rutas fronterizas con México y El Salvador, permanecen este lunes bloqueadas por transportistas que rechazan el incremento drástico en el precio de los combustibles y exigen medidas fiscales inmediatas al Gobierno.

Los transportistas han colocado barricadas y atravesado camiones así como otros vehículos para evitar el paso de miles de conductores en las carreteras de mayor flujo en Guatemala.

De acuerdo a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, al menos una docena de vías terrestres están paralizadas en distintos puntos de Guatemala.

Las gremiales que agrupan a los transportistas a cargo de las protestas exigen una reducción en el precio de los combustibles, que han sufrido un aumento de más del 50 % en el último semestre por diversos factores, incluidos los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Israel con Irán. Además, también solicitan que se remuevan algunos impuestos municipales.

Actualmente, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio del diésel en Guatemala oscila en los Q45 por galón, la gasolina superior en Q38 y la regular Q38.

Uno de los dirigentes de los gremiales, William Barrera, indicó a periodistas que esperan que sean atendidos por el presidente del Congreso, Luis Contreras, para solucionar sus requerimientos.

El 23 de julio pasado, el presidente Bernardo Arévalo anunció una nueva iniciativa de ley con la que solicitó al Congreso la aprobación de un subsidio para los combustibles, el segundo en lo que va del año. Sin embargo, los transportistas se oponen al mismo y exigen otros mecanismos para que se reduzca el precio de las gasolinas.

En Portada

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustiblest
Nacionales

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustibles

07:30 AM, Ago 31
Protestas complican tránsito en alrededores del Congresot
Nacionales

Protestas complican tránsito en alrededores del Congreso

11:45 AM, Ago 31
Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden públicot
Nacionales

Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden público

10:15 AM, Ago 31
Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: Me vacié t
Deportes

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: "Me vacié"

09:24 AM, Ago 31
Gracias por todo: las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selecciónt
Deportes

"Gracias por todo": las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selección

10:23 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCCopa Centroamericanaredes socialesSeguridad vialViolenciaEstados Unidosviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar