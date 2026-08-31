Amparo de Cámara de Comercio ante Bloqueos en Carreteras

La Cámara de Comercio de Guatemala presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en seguimiento de la jornada de bloqueos que se registra este lunes en distintas carreteras de Guatemala por parte de grupos de transportistas que rechazan el alza a los precios de los combustibles.
Por medio de un comunicado, la entidad detalló que acudió ante el alto tribunal para interponer la acción constitucional de amparo a través de la cual exige la protección de los derechos ciudadanos vulnerados por el cierre de las rutas.
"Ningún grupo está por encima de la ley ni tiene derecho a impedir que los guatemaltecos circulen, trabajen y produzcan", expresó la Cámara.
Asimismo, le exigió a las autoridades judiciales resolver de manera urgente el recurso interpuesto y "hacer valer la Constitución". Según planteó, es necesario que se ordene al presidente de la república, al Ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil que actúen con contundencia, liberando los puntos bloqueados.
La entidad cerró el aviso difundido en sus redes sociales enfatizando que "los derechos de los guatemaltecos se respetan".
Transportistas rechazan el alza a combustibles
Las principales carreteras de Guatemala, incluidas las rutas fronterizas con México y El Salvador, permanecen este lunes bloqueadas por transportistas que rechazan el incremento drástico en el precio de los combustibles y exigen medidas fiscales inmediatas al Gobierno.
Los transportistas han colocado barricadas y atravesado camiones así como otros vehículos para evitar el paso de miles de conductores en las carreteras de mayor flujo en Guatemala.
De acuerdo a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, al menos una docena de vías terrestres están paralizadas en distintos puntos de Guatemala.
Las gremiales que agrupan a los transportistas a cargo de las protestas exigen una reducción en el precio de los combustibles, que han sufrido un aumento de más del 50 % en el último semestre por diversos factores, incluidos los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Israel con Irán. Además, también solicitan que se remuevan algunos impuestos municipales.
Actualmente, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio del diésel en Guatemala oscila en los Q45 por galón, la gasolina superior en Q38 y la regular Q38.
Uno de los dirigentes de los gremiales, William Barrera, indicó a periodistas que esperan que sean atendidos por el presidente del Congreso, Luis Contreras, para solucionar sus requerimientos.
El 23 de julio pasado, el presidente Bernardo Arévalo anunció una nueva iniciativa de ley con la que solicitó al Congreso la aprobación de un subsidio para los combustibles, el segundo en lo que va del año. Sin embargo, los transportistas se oponen al mismo y exigen otros mecanismos para que se reduzca el precio de las gasolinas.