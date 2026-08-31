 Elección Contralor: Abre recepción de pruebas de descargo
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Elección de Contralor: Abre fase de recepción de pruebas de descargo

Los aspirantes que fueron excluidos por incumplir requisitos de la convocatoria podrán presentar sus planteamientos.

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Estos son los 58 profesionales que entran a la contienda por la Contraloría., Omar Solís.
Estos son los 58 profesionales que entran a la contienda por la Contraloría. / FOTO: Omar Solís.
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La Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 abrió este lunes, 31 de agosto, la fase de recepción de pruebas de descargo para los aspirantes que quedaron excluidos del proceso al determinarse que incumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria.

De acuerdo con la evaluación de expedientes realizada la semana pasada por la referida instancia, se determinó que en el caso de 19 de los 58 profesionales que se postularon hacía falta algún documento o los presentados no tenían las características definidas.

En ese contexto, los contadores tendrán que acudir de manera personal, sin representación alguna, a entregar los argumentos correspondientes por escrito y en PDF, en un solo documento en USB, a la sede de la Comisión de Postulación que fue habilitada en la Universidad Rafael Landívar, Vista Hermosa, zona 16.

El plazo de recepción de pruebas de descargo comenzó hoy y concluirá el 2 de septiembre. La atención se brindará de 08:00 a 17:00 horas.

El objetivo es que puedan demostrar que sí cumplen con los requisitos establecidos y solicitar que se reconsidere su exclusión.

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