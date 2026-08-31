Protestas complican tránsito en alrededores del Congreso

Grupos de expatrulleros y sus viudas, al igual que exmilitares se encuentran protestando este lunes 31 de agosto frente al Congreso de la República, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, por lo cual se mantiene un cierre vehicular que ha impactado en la circulación en el sector.
De acuerdo con la información recabada, los manifestantes solicitan la aprobación de las iniciativas 6565, 6761 y 6416 que busca beneficios económicos para este sector.
Los ciudadanos les fijaron a los diputados 72 horas para que sea agendadas las propuestas de ley, que se pongan en lectura en la sesión del pleno de mañana y posteriormente sean aprobadas estas normativas.
Transportistas piden reunión con diputados
Representantes de transportistas también llegaron al Congreso de la República en busca de que los diputados escuchen sus peticiones. Están solicitando ser recibidos por la instancia de Jefes de Bloques.
Sumado a este plantón, el sector de transporte de carga y pasajeros lleva a cabo una serie de bloqueos en diferentes carreteras del país.