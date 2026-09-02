Enfrentamiento entre manifestantes y antimotines en Cuyotenango

Videos que circulan en redes sociales muestran momentos de tensión durante un enfrentamiento entre manifestantes y agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) en Cuyotenango, Suchitepéquez.
De acuerdo con los reportes difundidos, vecinos que participan en las protestas contra el alza de los combustibles y el incremento de la canasta básica volvieron a bloquear el paso por la carretera que atraviesa el municipio.
En las grabaciones se observa la confrontación entre los manifestantes y los elementos de la PNC, quienes intervienen para intentar despejar la vía. Durante el incidente se registró el lanzamiento de piedras y el uso de gas lacrimógeno por parte de los agentes antimotines.
Los reportes sobre la situación también señalan que algunos de los inconformes habrían realizado disparos. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera independiente.
Vuelven a bloquear el paso
Pese a la intervención policial, videos posteriores muestran que el bloqueo continuaba en el sector, por lo que se recomendó a los conductores tomar precauciones al transitar por el área.
La situación mantiene bajo tensión este punto de Suchitepéquez, mientras las manifestaciones tienen como principales reclamos el costo de los combustibles y de los productos de la canasta básica.
Las autoridades aún no han informado oficialmente sobre posibles personas heridas, detenidas o daños ocasionados durante el enfrentamiento.