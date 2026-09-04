Tráiler pierde los neumáticos y queda varado en el Periférico

Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan desde la madrugada de este viernes, 4 de septiembre, en el anillo Periférico. La situación se da debido a que un tráiler que presenta fallas mecánicas se encuentra detenido en el área bajo el puente de Villa Linda, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que en el momento en el que el vehículo transitaba en el tramo hacia el sur ocurrió el incidente en el que se le desprendieron los neumáticos del furgón y, a su vez, esto dañó los pernos de la llanta.
La situación genera afectación en la circulación, mientras se realizan las reparaciones correspondientes.
Amílcar Montejo, portavoz de la institución, explicó que una grúa fue trasladada al lugar; sin embargo, no fue posible enganchar la unidad para poder retirarla.
En ese contexto, se coordinó la presencia de un mecánico para que pueda apoyar en las acciones y finalmente se pueda liberar el paso vehicular en este importante tramo.
Por ahora, la emergencia vial afecta la conexión desde el puente El Naranjo hacia la colonia Centro América.
El funcionario les recomendó a los usuarios conducir con precaución y tomar en cuenta esta situación para evitar mayores inconvenientes.