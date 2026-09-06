 Ataque armado deja un fallecido y un herido en la zona 18
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Ataque armado deja un fallecido y un herido en la zona 18

Bomberos Municipales acudieron al llamado de auxilio de varios vecinos de la colonia La Fuente, en la zona 18.

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El hecho armado ocurrió en la ruta hacia la colonia Canaan. , Bomberos Municipales.
El hecho armado ocurrió en la ruta hacia la colonia Canaan. / FOTO: Bomberos Municipales.
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La tranquilidad de la tarde de este domingo, 6 de septiembre de 2026, se vio interrumpida en la colonia La Fuente, de la zona 18 capitalina, donde un ataque armado dejó un fallecido y un herido. Vecinos del sector llamaron al teléfono 123 de Bomberos Municipales para que dieran auxilio a los afectados.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar encontraron a dos hombres con heridas de bala y reportaron que el incidente armado ocurrió en la carretera que conduce hacia la carretera a Canaan. Al hacer las evaluaciones, constataron que uno de los afectados ya no contaba con signos vitales, por lo que pidieron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el área del crimen.

De ese mismo ataque armado, los Bomberos Municipales reportaron que otro hombre resultó con heridas que ameritaron su traslado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Al lugar acudieron familiares a identificar a la victima mortal del hecho armado.

Las autoridades cerraron parcialmente la vía, en espera de las autoridades del Ministerio Público quienes iniciaron las investigaciones en el área.

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Los ocupantes de los tres vehículos sufrieron heridas y erosiones, por lo que fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios.

Indicios en el lugar del ataque armado

Las imágenes compartidas por los Bomberos Municipales desde el lugar del ataque armado mostraron que en el área quedó una motocicleta tirada, aunque se desconoce si la misma era utilizada por las víctimas del hecho de violencia.

Al lugar acudieron peritos del Ministerio Público para procesar el escenario del crimen, identificar a la víctima, ordenar su levantamiento, para luego continuar con las investigaciones en el sector.

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El hecho armado ocurrió en la ruta hacia la colonia Canaan. - Bomberos Municipales.

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