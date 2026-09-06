En imágenes: Vehículo de la PNC cae a río en San Marcos

Las imágenes de un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC) sumergido en el agua se volvieron tendencia este domingo, 6 de septiembre de 2026, porque aparentemente la unidad de transporte cayó a un río que atraviesa la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de La Blanca, departamento de San Marcos.
Medios locales indicaron que el picop policial intentó atravesar un puente que fue recientemente instalado. Sin embargo, la estructura colapsó porque la misma había sido colocada con el objetivo de dar paso únicamente a motocicletas.
Un video que se hizo viral muestra el picop de la PNC entre el agua, mientras varias personas observan desde los restos de un puente, aparentemente construido con madera. En otras fotografías, se ve que al lugar llegó un ferry para, posiblemente ayudar a extraer el automotor que se accidentó en la zona.
Por el momento no hay ninguna versión oficial de lo ocurrido con el vehículo de la PNC en Pueblo Nuevo, La Blanca, San Marcos. Tampoco se conoce si algún ocupante de la patrulla resultó herido.
En otras noticias: Eventos astronómicos permitirán observar el cielo profundo durante septiembre
Vehículo de la PNC extraído con éxito del río
En otros videos compartidos por otros medios de la localidad se puede ver que la patrulla finalmente fue extraída del agua gracias al apoyo de los residentes de la zona. Un clip muestra como el vehículo de la PNC fue sujetado con un lazo el cual fue jalado por un tractor para poderlo sacar del lugar.
El proceso se complicó por algunos minutos, debido a que el lazo con el que el vehículo había sido atado se rompió cuando la unidad llegó a la orilla del río. El video que muestra la extracción del picop muestra a al menos ocho personas acompañando el procedimiento, entre ellos un agente de la PNC.
Hasta el momento los datos no han sido confirmados por el departamento de comunicación de la PNC.