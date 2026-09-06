Eventos astronómicos permitirán observar el cielo profundo

Expertos señalaron que durante septiembre se podrán disfrutar de muchos eventos astronómicos en Guatemala, los cuales podrán ser de interés para la población. Explicaron que la fase lunar inició con el cuarto menguante el pasado viernes, pero el próximo miércoles 10 habrá una fase de Luna Nueva.
Añadieron que para el vienes 11 de septiembre se experimentará la Luna Nueva, que ofrece las condiciones ideales para apreciar el cielo profundo, porque existe poca contaminación lumínica de la luna. En un lugar con las condiciones meteorológicas adecuadas y sin contaminación lumínica, el cielo profundo permite observar galaxias, nebulosas y cúmulos estelares sin necesidad de aparatos.
Para observar de mejor manera los eventos astronómicos durante la fase de Luna Nueva, la comunidad astronómica internacional hace varias recomendaciones como buscar un lugar oscuro, alejándose de las luces de la ciudad, especialmente lejos del alumbrado público.
También solicitan adaptar los ojos a la oscuridad durante unos 20 o 30 minutos antes de ver hacia el cielo. Para consultar el celular en busca de mapas estelares, recomiendan usar un filtro rojo, aunque la mejor opción es prescindir de este aparato.
En otras noticias: Según el aviso, la interrupción afectará varias zonas de la Ciudad de Guatemala y varios sectores aledaños a la capital.
Herramientas para disfrutar de los eventos astronómicos
La misma entidad sugiere usar aplicaciones de astronomía, entre las que se destacan Stellarium o SkySafari, porque las mismas pueden ser de ayuda para localizar los puntos a donde se deben apuntar los binoculares o telescopio exactamente.
La agenda espacial agrega que para el 18 de septiembre se podrá apreciar la fase lunar Cuarto Creciente y el de Luna Llena el 26 de septiembre del presente año.
Equinoccio de septiembre en la agenda
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que esos eventos se suman al equinoccio de septiembre qué ocurrirá el martes 22 de este mes. "Dicho fenómeno astronómico sucede cuando el sol cruza el Ecuador Celeste y se ubica directamente sobre el Ecuador Terrestre", explicó la entidad.
Agregaron que en Guatemala ese fenómeno ocurrirá a eso de las 18:00 horas. Lo relevante del mismo es que con este fenómeno se marca, astronómicamente, el inicio del otoño en el hemisferio norte.
El ente científico explicó que la palabra "equinoccio" proviene de latín y hace referencia a una noche igual, porque durante este fenómeno los periodos de luz y oscuridad son aproximadamente de la misma duración en diferentes puntos del planeta.
Aunque suele indicarse que el día y la noche durán exactamente 12 horas, existen pequeñas diferencias debido a varios factores, como la refracción de la luz solar y la atmósfera", explicó el Insivumeh.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recordó que estos eventos astronómicos forman parte de los ciclos naturales y no representan, por sí mismos, una situación de peligro.
Para observar estos eventos atmosféricos, el ente de prevención recomienda hacerlo en lugares seguros, evitando permanecer en carreteras, barrancos o áreas de difícil acceso. Además, la entidad pidió tomar en cuenta las condiciones meteorológicas que se pronostiquen.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas 89.7 FM.