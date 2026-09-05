 Anuncian interrupción temporal del servicio de agua
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Anuncian interrupción temporal del servicio de agua en varias zonas

Según el aviso, la interrupción afectará varias zonas de la Ciudad de Guatemala y varios sectores aledaños a la capital.

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Falta de agua.
La falta de agua afectará varios sectores el domingo 6 de septiembre de 2026. / FOTO: Pixabay
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El servicio de agua potable se verá interrumpido de manera temporal en varios sectores de la Ciudad de Guatemala y áreas de municipios aledaños durante el próximo domingo, anunció la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (EMPAGUA). Según la entidad, la suspensión del servicio obedece a trabajos para habilitar e interconectar una nueva fuente de producción en el sur de la ciudad.

EMPAGUA indicó que estas labores buscan reforzar los trabajos para fortalecer el sistema de recurso hídrico que administran. En un comunicado emitido este sábado, 5 de septiembre de 2026, indicaron que se trata de una interrupción programada.

Agregaron que la suspensión del servicio de agua se ejecutará desde las 5:00 horas de la madrugada, hasta las 17:00 horas en la tarde del domingo.

La interrupción programada afectará especialmente las zonas 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13 y 21 de la Ciudad de Guatemala y lugares aledaños como algunos sectores de Chinautla, Villa Nueva y San Miguel Petapa", precisaron.

EMPAGUA indicó que "la recuperación será gradual durante la noche del domingo 6 y el lunes 7 de septiembre de 2026". "Agradecemos tu comprensión y colaboración", reiteraron en el aviso por la falta de agua.

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Argumentan bajo caudal en fuentes de agua

Mediante un comunicado, con fecha del pasado viernes, 4 de septiembre de 2026, EMPAGUA justifica la interrupción argumentando que "las actuales condiciones climáticas y la ausencia de lluvias han provocado una disminución en los caudales de las fuentes superficiales que abastecen nuestras plantas de tratamiento de agua potable, generando retos para la producción y distribución de agua en la ciudad".

Ante este escenario, EMPAGUA aseguró que continúa fortaleciendo su infraestructura y aumentando su capacidad de producción. "Como parte de estas acciones, el próximo domingo 6 de septiembre se realizarán trabajos para habilitar e interconectar una nueva fuente de producción en el sur de la ciudad, que permitirá fortalecer el sistema y contribuir a reducir los efectos de las actuales condiciones climáticas", informaron.

Explicaron que, para realizar estos trabajos de forma segura, será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en el horario antes descrito.

Una vez finalizada la interconexión, la recuperación del servicio comenzará durante la noche del domingo 6 de septiembre y continuará gradualmente durante el lunes 7", afirmaron.

Finalmente, indicaron que este proceso se requiere para recuperar la producción, llenar nuevamente los sistemas de almacenamiento y estabilizar la red de distribución, por lo que el servicio regresará progresivamente según las condiciones de cada sector".

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Las autoridades afirmaron que la falta de agua será temporal.

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