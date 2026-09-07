Conductor de vehículo muere por ataque armado en calzada San Juan

Un ataque armado se registró durante la madrugada de este lunes, 7 de septiembre, en la calzada San Juan y 30 avenida, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.
La víctima se desplazaba a bordo de un vehículo cuando fue atacada por desconocidos. De acuerdo con la información preliminar, era el conductor de esta unidad que aparentemente prestaba servicio de taxi colectivo sin contar con el registro correspondiente.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras ser notificados sobre un hecho de violencia que había ocurrido. En el lugar localizaron al hombre que permanecía dentro del automóvil y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Cierre vehicular
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) permanecen en el área donde ocurrió el hecho de violencia. La misma se encuentra cerrada, pues se está a la espera de que acudan los fiscales del Ministerio Público.
El vehículo atacado está sobre el carril derecho del puente Periférico hacia el puente El Trébol, por lo cual se observan dificultades en el tránsito proveniente de Mixco hacia El Trébol.