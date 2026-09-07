 Definen Tribunal para el juicio contra “La Barbie del Sur”
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Definen Tribunal para el juicio contra “La Barbie del Sur”

Además de Jennifer Baches Bolaños, alias “La Barbie del Sur”, en el caso está implicado Axel Omar Sánchez.

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"La Barbie del Sur" evacuó la audiencia de ofrecimiento de pruebas., Omar Solís
"La Barbie del Sur" evacuó la audiencia de ofrecimiento de pruebas. / FOTO: Omar Solís
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Tras concluir la audiencia de ofrecimiento de pruebas y debate en contra de Jennifer Dinora Bachez Bolaños, alias "La Barbie del Sur" y de Axel Omar Sánchez, el Juzgado de Mayor Riesgo D definió que el debate oral y público esté a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo D.

La medida se anunció en la audiencia celebrada este lunes, 7 de septiembre de 2026, en el caso que se sigue contra los dos acusados de delitos relacionados con el narcotráfico. Esta audiencia había sido suspendida en otras dos ocasiones, en una de ellas Bachez Bolaños solicitó que se le cambiara la defensa.

Según detalles del caso, Jennifer Dinora Bachez Bolaños, a quien se le conoce con el alias de "La Barbie del Sur" es una exreina de belleza de Escuintla. Ella enfrenta cargos por almacenamiento, tráfico y comercio ilícito de drogas y su caso fue enviado a juicio en agosto de este año.

Los registros también indican que la procesada, fue detenida en una narcofiesta que se celebraba el pasado 11 de octubre de 2025. La detención de "La Barbie del Sur" se ejecutó mediante una operación en la que las autoridades constataron la existencia de drogas y armas.

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"La Barbie del Sur" recapturada este año

Sin embargo, la señalada logró salir de la cárcel, pero fue recapturada en marzo de 2026 en cumplimiento de una orden de aprehensión, indicó la PNC.

Junto a "La Barbie del Sur" también enfrenta proceso legal Axel Omar Chavar Sánchez, por los mismos delitos.

Para la audiencia de este lunes, la señalada llegó a la sala de audiencias con vestimenta elegante, destacando colores claros entre blanco y beige, así como zapatos tipo tenis de color blanco. "La Barbie del Sur" llegó a evacuar la audiencia junto a su abogado defensor.

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La audiencia arrancó a las 9:00 hores en la Torre de Tribunales. - Omar Solís.

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