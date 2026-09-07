Medidas del gobierno ante pérdida de cosechas

El Gobierno de Guatemala anunció este lunes, 7 de septiembre, que en los próximos días será presentado un plan que ha sido elaborado por el gabinete dirigido por el presidente Bernardo Arévalo, el cual incluye medidas para atender los efectos de la pérdida de cosechas por la crisis climática.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobernante explicó que el plan incluye tres ejes específicos de trabajo, en los cuales se enfocarán las instituciones encargadas de la materia.
El Corredor Seco en el Triángulo Norte centroamericano, que conforman Honduras, El Salvador y Guatemala, enfrenta una nueva fase de crisis climática y alimentaria a causa del fenómeno El Niño, con pérdida masiva de cultivos y fuentes de agua.
Ejes del plan para atender la pérdida de cosechas
De acuerdo con Arévalo, los tres ejes puntuales del plan para enfrentar la crisis climática son los siguientes:
- Atender la situación alimentaria que podría derivarse de la pérdida cosechas y que pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias en todo el país. Para ello, se crearán medidas específicas para poder hacer llegar estos apoyos a cada familia.
- Integrar acciones para fortalecer la productividad de las familias campesinas, mediante una serie de intervenciones y contribuciones.
- Trabajar para reducir la vulnerabilidad que tiene el agro guatemalteco ante fenómenos de esta naturaleza mediante el desarrollo de prácticas de riego y mejoramiento de suelos que permitirán que, en caso de penuria de lluvias, haya un aprovechamiento máximo y se evite la pérdida de cosechas.
Impacto de la sequía en la región
El Corredor Seco Centroamericano es una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y llega al sur de México (Chiapas). Lo habitan unas 11,5 millones de personas, de las cuales la mitad depende de la agricultura de subsistencia.
En un comunicado emitido recientemente, la ONG global Oxfam alertó que el Corredor Seco en Guatemala, Honduras y El Salvador registra pérdidas generalizadas de cultivos, reducción del acceso al agua, deterioro de los ingresos familiares y una creciente inseguridad alimentaria en algunas de las comunidades rurales más vulnerables de la región.
La organización detalló que el 78,6 % de más de 70.000 hogares productores de maíz reportaron pérdidas de entre el 75 % y el 100 % de su cosecha. En el caso del frijol, esos porcentajes se repitieron en un tercio de igual número de hogares.
El 64,2 % de los hogares que aún conservan reservas de maíz estima que estas alcanzarán para tres semanas o menos.