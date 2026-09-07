Masiva llegada de manifestantes este martes a la capital

Autoridades de tránsito consideraron que varios manifestantes, integrantes del grupo de los 48 Cantones de Totonicapán, arribarán a la Ciudad de Guatemala a las 8:00 horas de este martes, 8 de septiembre de 2026. Asimismo, no descartaron que la jornada de protestas se prolongue hasta las 17:00 horas.
Amílcar Montejo, gerente de comunicación de EMETRA, solicitó a los guatemaltecos utilizar vías alternas cercanos a la Avenida Elena, Calle Martí, 15 avenida de la zona 6, Bulevar La Asunción, Bulevar Lourdes El Puente Olímpico y La Avenida Bolivar.
Cabe destacar que el pasado sábado, los 48 Cantones de Totonicapán emitieron un comunicado para afirmar que los manifestantes integrarán una marcha pacífica, descartando bloqueos y otras medidas de hecho que se puedan considerar violentas.
En cuanto a la razón de la de la manifestación pacífica, los 48 Cantones únicamente indicaron que protestarán por temas de coyuntura nacional, demandando atención de las autoridades.
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Manifestantes podrían cerrar accesos al Aeropuerto La Aurora
Montejo subrayó que los manifestantes mencionaron que podrían llegar al extremo de cerrar los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora en caso de no ser escuchados por las autoridades. Asimismo, señaló que la llegada de los manifestantes fue confirmada por un documento que se hizo llegar a esa instancia reguladora del tránsito.
Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026, se vivieron bloqueos en al menos nueve tramos carreteros del país, según los detalles que compartió Provial. Tras varias horas de medidas de hecho, las barricadas fueron retiradas a eso de las 18:00 horas.
En ese contexto, varias cámaras, gremios y entidades se expresaron en contra de los bloqueos al libre tránsito de en las carreteras del país. La Cámara del Agro aseguró que las medidas de hecho no solucionan problemas, sino que incrementan costos y otros aspectos que complican la productividad del país.