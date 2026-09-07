 Hombre exhibe armas en desfile hípico de Jalapa: desenlace impactante
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Hombre quiso lucir sus armas en desfile hípico de Jalapa y tuvo un inesperado desenlace

Lució sus armas durante desfile hípico de Jalapa y terminó llevándose una sorpresa.

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Hombre quiso lucir sus armas en desfile hípico de Jalapa y terminó capturado., Redes sociales.
Hombre quiso lucir sus armas en desfile hípico de Jalapa y terminó capturado. / FOTO: Redes sociales.
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Lo que comenzó como su participación en un desfile hípico de Jalapa terminó con una captura. Francisco "N", de 41 años, recorría a caballo la calzada Juan José Bonilla como parte de la actividad cuando fue sorprendido portando armas de fuego de manera ostentosa, una conducta que la Policía Nacional Civil (PNC) había advertido que está prohibida.

Durante el desfile, el hombre llevaba visible una pistola Jericho calibre 9 milímetros, además de tres cargadores. Al momento de ser intervenido por agentes de la Comisaría 22, presentó la licencia correspondiente para portar esta arma.

Sin embargo, los policías también encontraron que llevaba una carabina Taurus calibre .223. Para esta segunda arma, el detenido no presentó la licencia respectiva emitida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM).

La situación derivó en su captura y posterior consignación ante las autoridades competentes. Las armas, los cargadores y las municiones también quedaron bajo custodia.

PNC reiterara que las armas de fuego no pueden portarse de manera ostentosa

El procedimiento policial se realizó luego de que la PNC reiterara que las armas de fuego no pueden portarse de manera ostentosa en espacios públicos, incluso cuando su propietario cuenta con licencia.

La institución había advertido que esta disposición también alcanza actividades como los desfiles, además de centros comerciales, restaurantes y otros lugares públicos.

Por ello, las autoridades han pedido a los propietarios de armas que eviten llevarlas visibles o utilizarlas como parte de una exhibición durante actividades públicas.

La PNC recordó que contar con una licencia de portación no permite exhibir un arma públicamente y reiteró que incumplir esta disposición puede llevar a enfrentar problemas judiciales.

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