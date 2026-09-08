Capturan a presunto responsable de ataque con arma blanca en Jalapa

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría 22 capturaron a un hombre de 20 años, señalado de ser el presunto responsable de haber herido con un machete a otro hombre, de 18 años, en San Pedro Pinula, Jalapa.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el joven de 18 años resultó con varias heridas provocadas con el arma blanca, por lo que fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Antes de ser trasladada, la víctima señaló al detenido como el presunto responsable de haberle causado las heridas.
El capturado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal y determinar su responsabilidad en el hecho.