GRETEXPA pide vetar el tope de precios a combustibles

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) entregó una carta a las autoridades del Organismo Ejecutivo, este miércoles, 9 de septiembre de 2026, en la que piden al mandatario, Bernardo Arévalo, vetar la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.
Nos dirigimos a uste en nuestro carácter de ciudadanos y representantes del transporte extraurbano de pasajeros de rutas cortas y rutas largas, para manifestar de manera respetuosa, pero firme, nuestra profunda preocupación ante la reciente aprobación", argumenta el documento.
En ese sentido, GRETEXPA se refiere a la citada ley, afirmando que la misma busca otorgar un subsidio temporal al precio de los combustibles en el territorio nacional. En anteriores entrevistas, estos agremiados habían manifestado su oposición a un subsidio, porque afirman que es más efectivo el retiro de impuestos a los hidrocarburos.
Los remitentes de la carta solicitaron formalmente que el mandatario Arévalo haga uso de su facultad constitucional de veto, según el artículo 178 de Constitución Política de la República de Guatemala, y que no sancione el citado decreto.
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GRETEXPA ve que la medida es precipitada
En la carta, los transportistas consideraron que la propuesta y aprobación de esta ley, fue muy apresurada, por lo que pidieron que se recapacite y se retome el tema. Los firmantes pidieron escuchar más opiniones, "lo cual le permitirá tomar una mejor decisión y así poderla impulsar".
Nos permitimos presentarle una propuesta que ha sido consensuada con otros sectores, la cual consideramos le puede dar nuevas luces para aliviar esta carga económica sobre la población guatemalteca", argumentaron.
Los integrantes de GRETEXPA solicitaron formalmente las siguientes medidas inmediatas:
- Liderazgo en la mitigación del impacto económico: Que asuma la conducción para impulsar acciones concretas e inmediatas que permita a todos los consumidores mitigar el impacto de las alzas en los precios de los carburantes.
- Medidas de alivio fiscal directo o subsidio al consumidor: Que se impulse la suspensión temporal por un período de seis (6) meses del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el Impuesto de Importación de todos los carburantes; o bien, en su defecto, que se implemente un subsidio de Q.15.00 por galón de Diésel y Q.7.00 por galón de gasolina Súper y Regular.
- En este último punto, agregaron que este beneficio sea entregado directamente al consumidor final, por medio del Ministerio de Economía.