Comunicaciones suma 7 de 24 puntos en el Apertura 2026

Solo se han disputado ocho jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, que corresponde a la nueva temporada 2026-2027, y Comunicaciones ya tiene números rojos de cara al cierre de la primera vuelta, la cual se celebrará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.
Se han disputado 24 puntos, y de esos, Comunicaciones solo ha ganado 7, gracias a dos triunfos y un empate. Los triunfos del "Albo" en este campeonato solo fueron ante San Pedro (fecha 2) y Malacateco (fecha 4), ambos en condición de local. Y el empate fue ante Deportivo Suchitepéquez en la jornada inaugural del Apertura 2026.
Comunicaciones suma 5 derrotas, incluida el 3-0 sobre la mesa. El primer tropezón fue en la jornada 3 cuando perdieron ante Aurora 3-1 en el estadio Cementos Progreso, donde administrativamente eran visitante.
Luego vino el 2-0 de Antigua en el estadio Pensativo como parte de la quinta fecha. Y de ahí en adelante, los "Cremas" entraron en una recha muy negativa.
Para la sexta jornada, perdieron en casa 0-1 el clásico nacional frente a Municipal. En aquel duelo, Marco Antonio Figueroa, el técnico chileno que los salvó del descenso fue abucheado y algún sector del aficionado le lanzó una serie de objeto a la banca.
En la séptima fecha igualaron 1-1 ante Mixco, pero por alineación indebida perdieron el duelo sobre la mesa 3-0, y esta noche, en la octava jornada, de local caen ante Deportivo Marquense, que tenía 15 años de no triunfar en el estadio Cementos Progreso.
Tres técnicos en ocho jornadas
Para el Apertura 2026, Comunicaciones le dio la confianza al chileno Marco Antonio Figueroa, quien había hecho un buen cierre de temporada al evitar el descenso con los "Albos", pero la situación mala del equipo hizo que la afición estallara en contra del técnico sudamericano, hasta que él llegó a su límite y decidió renunciar al equipo.
Tras el clásico, la junta directiva de Comunicaciones nombró de forma interina a Kevin García, quien sería el encargado de dirigir ante Deportivo Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Pero en su "primera chamba", como dice el trend de TikTok, García y su cuerpo técnico cometieron un grave error al infringir la regla 6+5, la cual estipula que solo cinco jugadores extranjeros pueden estar dentro del terreno de juego, y el "Albo" usó a seis. Producto de ello, el cuadro capitalino perdió el partido sobre la mesa.
Y este miércoles 9 de septiembre, el mexicano Roberto Montoya ya apareció en el banco de los "Cremas", pero no pudo hacer mucho y su debut queda marcado con una derrota ante Deportivo Marquense por 0-2. En este partido, la situación para los que juegan en el Cementos Progreso se complicó ya que, en el primer tiempo fue expulsado Omar Duarte y en el segundo Agustín Vuletich.
Comunicaciones se prepara para la novena jornada, donde este domingo visita a Cobán Imperial.