 Comunicaciones suma 7 de 24 puntos en el Apertura 2026
Deportes

Los números rojos de Comunicaciones en el Apertura 2026

Malos resultados, cambio de técnico, error en una alineación, la pérdida del clásico, es parte de lo hecho por Comunicaciones en ocho jornadas de competencia.

Compartir:
Comunicaciones perdió otro partido en el Apertura 2026
Comunicaciones perdió otro partido en el Apertura 2026 / FOTO: Christoper Chang
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Solo se han disputado ocho jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, que corresponde a la nueva temporada 2026-2027, y Comunicaciones ya tiene números rojos de cara al cierre de la primera vuelta, la cual se celebrará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.

Se han disputado 24 puntos, y de esos, Comunicaciones solo ha ganado 7, gracias a dos triunfos y un empate. Los triunfos del "Albo" en este campeonato solo fueron ante San Pedro (fecha 2) y Malacateco (fecha 4), ambos en condición de local. Y el empate fue ante Deportivo Suchitepéquez en la jornada inaugural del Apertura 2026.

Comunicaciones suma 5 derrotas, incluida el 3-0 sobre la mesa. El primer tropezón fue en la jornada 3 cuando perdieron ante Aurora 3-1 en el estadio Cementos Progreso, donde administrativamente eran visitante.

Luego vino el 2-0 de Antigua en el estadio Pensativo como parte de la quinta fecha. Y de ahí en adelante, los "Cremas" entraron en una recha muy negativa.

Para la sexta jornada, perdieron en casa 0-1 el clásico nacional frente a Municipal. En aquel duelo, Marco Antonio Figueroa, el técnico chileno que los salvó del descenso fue abucheado y algún sector del aficionado le lanzó una serie de objeto a la banca.

En la séptima fecha igualaron 1-1 ante Mixco, pero por alineación indebida perdieron el duelo sobre la mesa 3-0, y esta noche, en la octava jornada, de local caen ante Deportivo Marquense, que tenía 15 años de no triunfar en el estadio Cementos Progreso.

Comunicaciones falla en casa y Marquense se lleva tres puntos de oro

Los de Roberto Montoya cayeron en el juego de los “Leones Amarillos del Occidente” y terminaron con dos jugadores expulsados, Omar Duarte y Agustín Vuletich.

Tres técnicos en ocho jornadas 

Para el Apertura 2026, Comunicaciones le dio la confianza al chileno Marco Antonio Figueroa, quien había hecho un buen cierre de temporada al evitar el descenso con los "Albos", pero la situación mala del equipo hizo que la afición estallara en contra del técnico sudamericano, hasta que él llegó a su límite y decidió renunciar al equipo.

Tras el clásico, la junta directiva de Comunicaciones nombró de forma interina a Kevin García, quien sería el encargado de dirigir ante Deportivo Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Pero en su "primera chamba", como dice el trend de TikTok, García y su cuerpo técnico cometieron un grave error al infringir la regla 6+5, la cual estipula que solo cinco jugadores extranjeros pueden estar dentro del terreno de juego, y el "Albo" usó a seis. Producto de ello, el cuadro capitalino perdió el partido sobre la mesa.

Y este miércoles 9 de septiembre, el mexicano Roberto Montoya ya apareció en el banco de los "Cremas", pero no pudo hacer mucho y su debut queda marcado con una derrota ante Deportivo Marquense por 0-2. En este partido, la situación para los que juegan en el Cementos Progreso se complicó ya que, en el primer tiempo fue expulsado Omar Duarte y en el segundo Agustín Vuletich.

Comunicaciones se prepara para la novena jornada, donde este domingo visita a Cobán Imperial. 

Tras 15 años de sequía, Marquense vuelve a ganarle a Comunicaciones de visita

En el estadio Cementos Progreso, los leones vuelven a rugir y hunden a los “Cremas”.

En Portada

GRETEXPA pide vetar la iniciativa de tope de precios a los combustiblest
Nacionales

GRETEXPA pide vetar la iniciativa de tope de precios a los combustibles

09:28 PM, Sep 09
Ministro de Energía explica cómo funcionará el nuevo tope al precio de los combustiblest
Nacionales

Ministro de Energía explica cómo funcionará el nuevo tope al precio de los combustibles

04:53 PM, Sep 09
Detienen a presuntos pandilleros vinculados con 17 crímenes y abandono de cuerpost
Nacionales

Detienen a presuntos pandilleros vinculados con 17 crímenes y abandono de cuerpos

05:25 PM, Sep 09
Tras 15 años de sequía, Marquense vuelve a ganarle a Comunicaciones de visita t
Deportes

Tras 15 años de sequía, Marquense vuelve a ganarle a Comunicaciones de visita

08:56 PM, Sep 09
VIDEO. Nicolas Cage a punto de perder su mansión por enorme derrumbet
Farándula

VIDEO. Nicolas Cage a punto de perder su mansión por enorme derrumbe

02:59 PM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.#liganacionalEstados UnidosReal MadridInsólitoviralredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar