Nuevo aumento en combustibles: diésel sobrepasa Q47

Un día después de que el Congreso de la República aprobó una ley enfocada en mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles, este mercado refleja nuevos cambios, alcanzando valores históricos máximos.
De acuerdo con el monitoreo realizado, el galón de la gasolina regular tiene un costo de Q41.59 y la súper a Q43.59, es decir, 50 centavos más. Mientras tanto, el diésel se encuentra a Q47.39, lo cual implica que subió un quetzal.
Esta situación en los expendios se mantiene mientras en las calles de la Ciudad de Guatemala y áreas aledañas se desarrollan protestas de parte de transportistas que exigen a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo crear un apoyo que se pueda ver reflejado en los bolsillos de los guatemaltecos.
La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) llevó a cabo una caravana que partió de dos puntos y posteriormente se concentró en la zona 1 de la ciudad capital. De esta manera pidió vetar la normativa recién aprobada y que el apoyo será directo a los usuarios, así como la eliminación temporal de los impuestos a los combustibles o la implementación de un subsidio de Q15 por galón de diésel.
Congreso aprueba medida para subsidiar el combustible
El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 21-2026, que establece una medida temporal para mitigar el impacto de los altos precios del combustible en Guatemala. Con 130 votos a favor, validó la "Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos", destinando un monto total de Q2 mil 500 millones para esta acción.
Esta normativa fija precios máximos para la venta al consumidor en las estaciones de servicio: Q39 por galón tanto para diésel como para gasolina regular, y Q41 por galón para la gasolina superior. Los precios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.
Para financiar el apoyo temporal, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) podrá ajustar e incrementar el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Los fondos provendrán de Q1 mil 280 millones asociados al crédito fiscal del IVA, Q1 mil 220 millones de recaudaciones presupuestarias y Q400 millones provenientes del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip).