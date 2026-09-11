 CC ordena liberar bloqueos con apercibimiento de destitución
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CC ordena a dos ministros que liberen los bloqueos o se enfrenten a una posible destitución

El jefe del Interior aseguró que no ha sido notificado de la posibilidad de destitución si no actúa en contra de los bloqueos.

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El jefe del Interior, Marco Antonio Villeda, aseguró que acutará en contra de los bloqueos., Omar Solís.
El jefe del Interior, Marco Antonio Villeda, aseguró que acutará en contra de los bloqueos. / FOTO: Omar Solís.
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En la conferencia de prensa de esta tarde de viernes, 11 de septiembre de 2026, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que no ha recibido notificación de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para liberar bloqueos con apercibimiento de destitución en su contra. La medida también podría aplicar al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, en caso de no actuar para liberar los bloqueos que afectan al país desde hace 10 días.

Sin embargo, el jefe de la cartera del Interior indicó que ya tiene conocimiento de la debida ejecutoria de un amparo, explicando que de no ser acatada, él y el jefe de la cartera de la Defensa podrían ser removidos de sus cargos.

En ese sentido, Villeda pidió hacer una diferenciación entre las personas que manifiestan un descontento pacíficamente, como lo establece la Constitución y las ya incurren en actos delictivos, en referencia con los bloqueos.

Llegar a un lugar para desalojar o interrumpir un bloqueo y ser recibidos por balas, porque incluso hay un policía herido de gravedad, ya nos indica que no estamos ante manifestantes pacíficos", evaluó el ministro.

Cabe destacar que el ministro del Interior precisó que en el lugar de los incidentes, en Cuyotenango, Suchitepéquez, se registraron dos agentes de la PNC con lesiones por la violencia con la que fueron recibidos. 

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Durante 10 días se han tenido manifestaciones y cierre de rutas a nivel nacional, por lo que se busca atender esta situación.

Capturas y toma de evidencias en los bloqueos

Por esa razón, Villeda aseguró que decidieron "actuar dentro de la ley para capturar a todo aquel que esté involucrado en estos actos y ponerlo ante la presencia de un juez".

Las acciones emprendidas por las autoridades incluirán la recolección de evidencias para ponerlas ante un juez y que esto permita determinar la responsabilidad que el sospechoso tenga en cuanto a estos actos violentos, dentro de los bloqueos.

Villeda reiteró que el Gobierno garantiza el derecho de manifestación. "Sin embargo, ese derecho no puede ejercerse anulando el derecho de otros. Bloquear vías y perjudicar al resto de la población es algo muy distinto y esas actitudes ya son constitutivas de delitos".

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el viernes 11 de septiembre de 2026. - Omar Solís/Emisoras Unidas

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