 Transportistas solicitan a Arévalo vetar ley de combustibles
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Transportistas piden a Arévalo vetar ley que regula precios de combustibles

La Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos señala riesgo de corrupción si se aplica este mecanismo.

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La Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua) emitió un comunicado este viernes, 11 de septiembre, para solicitarle al presidente de la república, Bernardo Arévalo, vetar la ley que fija precios de referencia a los combustibles que fue aprobada recientemente en el Congreso de la República.

La entidad, que representa a los transportistas en todas sus modalidades a nivel nacional, señaló que su "postura absoluta" es "no" aceptar ningún tipo de subsidio, pues considera que la implementación de un mecanismo de ese tipo se presta o facilita la corrupción.

"Nuestra postura con petición firme sigue siendo la eliminación del impuesto a los derivados del petróleo IDP y también del IVA adicional. (Además,) de manera conjunta buscar soluciones para la estabilización de precios y de esta manera amortiguar las alzas internacionales del petróleo en las gasolinas súper, regular y diésel", detalló.

Asimismo, consideró lamentable y decepcionante para el gremio y para la población que se haya aprobado el subsidio por medio del decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.

Unitransgua indicó que la población en general rechaza este tipo de medidas y enfatizó que es obligación del organismo Ejecutivo y Legislativo atender con objetividad el tema y dar respuesta a las peticiones sociales.

Ley sobre combustibles aprobada en el Congreso 

El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 21-2026, que establece una medida temporal para mitigar el impacto de los altos precios del combustible en Guatemala. Con 130 votos a favor, validó la "Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos", destinando un monto total de Q2 mil 500 millones para esta acción.

Esta normativa fija precios máximos para la venta al consumidor en las estaciones de servicio: Q39 por galón tanto para diésel como para gasolina regular, y Q41 por galón para la gasolina superior. Los precios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.

Para financiar el apoyo temporal, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) podrá ajustar e incrementar el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Los fondos provendrán de Q1 mil 280 millones asociados al crédito fiscal del IVA, Q1 mil 220 millones de recaudaciones presupuestarias y Q400 millones provenientes del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip).

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