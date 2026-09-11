 Aeronáutica recomienda a viajeros anticipar su salida por bloqueos
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Aeronáutica recomienda a viajeros anticipar su salida por bloqueos

La DGAC emitió recomendaciones para los viajeros que tienen vuelos programados para este viernes.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado para brindar recomendaciones a los viajeros ante la jornada de bloqueos que se presenta este viernes 11 de septiembre en la Ciudad de Guatemala y genera fuerte congestionamiento en distintos puntos.

La entidad detalló que quienes tienen vuelos nacionales o internacionales programados para hoy podrían anticipar su salida hacia los aeropuertos o aeródromos, pues se reportan complicaciones de tránsito en carreteras y zonas urbanas.

Asimismo, hizo un llamado a la población a estar atenta a la información proporcionada por los medios de comunicación oficiales de esa institución, así como de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de las entidades municipales reguladoras del tránsito.

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