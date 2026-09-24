Tránsito afectado por árbol y poste derribados en zona 7

Un árbol y un poste quedaron derribados como resultado de un incidente de tránsito ocurrido este jueves, 24 de septiembre, en la 32 avenida y 2ª calle de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, en el área contigua a la calle Doroteo Guamuch.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que, aparentemente, algún conductor impactó su vehículo contra las estructuras durante horas de la madrugada; sin embargo, el presunto responsable no fue localizado en el lugar, ya que se dio a la fuga tras el hecho.
Amílcar Montejo, portavoz de la institución, explicó que este incidente afectó el cableado de energía eléctrica, telefonía y fibra óptica, por lo que se coordinó con las empresas correspondientes para evaluar los daños.
Asimismo, las autoridades municipales coordinaron un tren de limpieza para el retiro del árbol y demás obstáculos.
El funcionario detalló que debido a este incidente se tiene temporalmente interrupción del tránsito en el sector. Mientras avanzan los trabajos, se pidió a los usuarios tomar las precauciones necesarias y seguir las indicaciones de los agentes para evitar mayores incidentes