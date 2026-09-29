Disparos en zona 7: herido conductor de bus

El conductor de un autobús resultó herido luego de que desconocidos dispararon contra la unidad de transporte cuando circulaba por la calzada San Juan y 36 avenida de la zona 7, Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Los Bomberos Voluntarios informaron que trasladaron unidades de emergencia de las 2ª y 49ª compañías, así como de la Estación Central, tras recibir reportes sobre un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, en el que aparentemente había varias personas heridas.
Tras hacer la verificación correspondiente, los técnicos en urgencias médicas determinaron que las balas únicamente alcanzaron al piloto del bus extraurbano de las rutas "Sanjuanera", por lo que le brindaron la atención prehospitalaria correspondiente.
Víctor Gómez, vocero de la institución, confirmó que se le brindó soporte vital avanzado el paciente y posteriormente fue trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
La Policía Nacional Civil mantiene presencia en el área donde se registró el hecho de violencia y cerró el área para resguardar los posibles indicios que puedan existir, mientras quedó a la espera de que se presenten los fiscales del Ministerio Público.
Violencia en Guatemala
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, abordó este lunes 28 de septiembre durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la percepción de aumento de violencia en el país, con 318 homicidios solo el mes pasado.
Explicó que, aunque agosto registró cifras altas, en los primeros meses del año los homicidios habían alcanzado los niveles más bajos en 25 años y, tras implementar la operación Anillo de Contención, se ha logrado retomar la tendencia a la baja. Según sus datos, hay 100 homicidios menos que en el mismo periodo del año anterior.