Sismos sacudieron el territorio guatemalteco este miércoles

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que, en las primeras horas de este miércoles 7 de octubre, se registraron dos temblores en el territorio guatemalteco. Los eventos fueron reportados sensibles en diferentes sectores.
El boletín preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos detalla que el primero de los temblores ocurrió a las 01:43 horas, con magnitud 5.6 y región epicentral en el océano Pacífico.
El movimiento telúrico fue sensible, aunque con baja intensidad, en los departamentos de San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez, entre otras áreas aledañas.
Minutos después, específicamente a las 01:59 horas, ocurrió el segundo temblor, con magnitud 4.1 y, de igual forma, región epicentral en el océano Pacífico.
Las autoridades de protección civil implementaron los protocolos correspondientes para verificar posibles daños materiales o personales como consecuencia de estos eventos, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.