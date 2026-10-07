 Repetirán juicio a Pedro Cuevas: Reacciona Florecita Cobián
Farándula

Ordenan repetir el juicio contra Pedro Cuevas y así reacciona Florecita Cobián

El cantante había sido declarado culpable por el delito de agresión sexual con agravación de la pena y recibió una condena de ocho años de prisión inconmutables.

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Florecita Cobián y Pedro Cuevas, Instagram
Florecita Cobián y Pedro Cuevas / FOTO: Instagram
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Un giro inesperado ha marcado el proceso judicial contra el cantante guatemalteco Pedro Cuevas, luego de que las cortes ordenaran la repetición del juicio por el que había sido condenado a ocho años de prisión inconmutables.

Esta decisión deja sin efecto la sentencia previa, obligando a que el caso sea conocido nuevamente en un nuevo debate.

La confirmación de esta resolución provino del Ministerio Público (MP), indicando que la orden para realizar nuevamente el debate fue emitida el lunes 5 de octubre.

La anulación de la condena de ocho años de prisión representa un cambio significativo en el panorama legal del artista, quien ahora enfrentará un nuevo proceso para determinar su situación jurídica.

Con esta nueva disposición, el caso de agresión sexual con agravación de la pena, que involucra a la hija menor de edad del cantante, regresará a una etapa de juicio.

Es importante destacar que, a pesar de la anulación de la sentencia y la orden de repetir el debate, Pedro Cuevas permanece en libertad mientras se desarrollan los nuevos procedimientos judiciales.

A través de las redes sociales, Florecita Cobián reaccionó a la decisión de la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de Sacatepéquez de anular la sentencia contra su ex, Pedro Cuevas.

"Mientras protegen al agresor, le dicen a todas las niñas y niños de este país que su cuerpo no vale, que su dolor y su palabra no importan. Y lo más asqueroso no es solo el fallo, es la gente que está detrás la gente que lo aplaude, lo justifica y lo tolera. Son igual de culpables", señaló.

El caso

Aunque el proceso penal fue declarado en reserva, este caso tiene su origen en una denuncia presentada en el 2021, cuando Florecita Cobián denuncia a Pedro Cuevas de abusar de la hija de ambos.

Desde un inicio, el caso fue conocido por un Juzgado de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, pero el acusado recusó a lo jueces.

Posteriormente, en el 2023 el caso llegó a Chimaltenango, en donde la jueza de Femicidio, Mayra Méndez dictó falta de mérito, pero los querellantes apelaron la resolución ante la Sala Regional Mixta.

En noviembre de 2024, la Sala otorgó la apelación y resolvió que Pedro Cuevas debía quedar ligado a proceso penal y en prisión preventiva.

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Pedro Cuevas y Florecita Cobián - Instagram

Pero, en mayo de 2025 la jueza Méndez que había dictado falta de mérito, convocó para dar cumplimiento a los ordenado por la Sala, sin embargo, aunque ligó a proceso a Pedro Cuevas, le otorgó medidas sustitutivas.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, en etapa intermedia, la jueza Méndez dictó sobreseimiento a favor de Cuevas, pero el MP y los querellantes apelaron la resolución y en enero de 2026, la Sala Regional Mixta declaró con lugar el recurso presentado y envía a juicio al cantante.

En febrero de 2026 inició el juicio y en marzo el Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez condenó a 8 años de prisión inconmutables.

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