 Daños en viviendas de Villa Hermosa: Imágenes y evaluaciones
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EN IMÁGENES. Daños en viviendas de Villa Hermosa, donde ya iniciaron las evaluaciones

Las viviendas afectadas en Villa Hermosa comenzaron a ser evaluadas por personal del CIV, en coordinación con la Conred, para recopilar información sobre los daños. Imágenes captadas en el lugar muestran la situación de los inmuebles en los sectores afectados.

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Personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) avanza con la evaluación de viviendas en los sectores 2 y 4 de Villa Hermosa, San Miguel Petapa. Estas visitas técnicas buscan analizar los daños ocasionados por la emergencia y recopilar datos relevantes sobre las necesidades de las familias afectadas.

El objetivo es atender la incertidumbre de los vecinos que requieren conocer el estado real de sus hogares y las alternativas de apoyo disponibles para recuperar la seguridad y estabilidad familiar.

Las inspecciones se realizan a través de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) y el Fondo para la Vivienda (Fopavi), en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Esta articulación institucional forma parte de la respuesta oficial ante la emergencia en la zona.

Buscan recabar información clave

Además de inspeccionar cada vivienda, los equipos documentan la situación específica de cada familia. Esta información resulta clave para identificar cuáles cumplen con los requisitos para optar a un posible subsidio de vivienda. La entrega del apoyo dependerá de los resultados de las evaluaciones y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Una vez culminadas las visitas, Udevipo y Fopavi elaborarán un informe conjunto con los datos recabados para definir los próximos pasos en la atención a las familias damnificadas.

El Gobierno de Guatemala aseguró que continuará trabajando en coordinación con las instituciones involucradas, priorizando el bienestar y la seguridad de quienes resultaron afectados en Villa Hermosa.

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Otras medidas para atender la emergencia

El Gobierno anunció que, entre otras medidas que implementará para atender la emergencia en Villa Hermosa, se contempla la elaboración de un censo actualizado de la población en situación de vulnerabilidad. Las instituciones cruzarán datos para tener la información correspondiente.

Otra acción acordada es la evaluación del puente, donde se mantiene suspendido el paso por recomendación de la Conred. Para ello, el personal del Ministerio de Comunicaciones comenzó desde hoy la inspección in situ que permitirá establecer el tiempo que se requiere para atender el tema estructural.

Emergencia por lluvias en Villa Hermosa, San Miguel Petapa | Omar Solís, Emisoras Unidas

Emergencia por lluvias en Villa Hermosa, San Miguel Petapa / Omar Solís, Emisoras Unidas

Emergencia por lluvias en Villa Hermosa, San Miguel Petapa | Omar Solís, Emisoras Unidas

Emergencia por lluvias en Villa Hermosa, San Miguel Petapa / Omar Solís, Emisoras Unidas

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Emergencia por lluvias en Villa Hermosa, San Miguel Petapa / Omar Solís, Emisoras Unidas

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