Localizan sin vida a un hombre en la vía pública de Ciudad Quetzal

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la noche del miércoles 7 de octubre fue localizado un hombre sin vida en la colonia Robles IV, Ciudad Quetzal, municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Según la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, las unidades se presentaron al lugar tras recibir reportes de transeúntes que observaron a la persona afectada, quien permanecía abandonada en la vía pública.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales como consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego que presentaba en diferentes partes del cuerpo.
La víctima tenía la cabeza enrollada en unas sábanas. El reporte de la institución de socorro detalla que no pudo ser identificada.
Elementos de la estación de Ciudad Quetzal que constataron el fallecimiento de esta persona procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para que se aplicara el proceso respectivo.