Microbús es arrastrado por correntada tras fuertes lluvias en El Progreso

Una serie de emergencias fue reportada en diferentes localidades del país luego de una jornada con intensas lluvias. Una de las áreas afectadas fue el departamento de El Progreso, donde se registraron inundaciones en varias comunidades.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer durante la noche del miércoles, 7 de octubre, que en la ruta alterna que conduce a la aldea Callejón, en el municipio de Guastatoya, fue arrastrado un vehículo tipo microbús por una correntada.
Según la institución, los elementos de la estación de El Rancho acudió hacia el lugar tras ser notificados sobre la situación que enfrentaban las personas que viajaban en el automóvil.
De inmediato se comenzó con las labores para apoyar a los afectados y se informó que se trabajaba en el rescate de una persona que se encontraba atrapada en unos árboles.
Las imágenes difundidas en las redes sociales por el referido cuerpo de socorro muestran cómo el microbús se encuentra atrapado entre el agua, rocas y lodo que se formó por las fuertes precipitaciones que se presentaron en la zona en las últimas horas. El agua acumulada cubre la unidad incluso hasta por arriba de los neumáticos.