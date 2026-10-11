 Accidente en zona 16 deja dos heridos y un carro destruido
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Accidente en zona 16 deja dos heridos y un carro destruido

Un camión de volteo y un carro particular chocaron en el bulevar Austriaco con saldo de dos heridos.

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La camioneta terminó en el frente del camión por razones que se desconocen., Bomberos Municipales.
La camioneta terminó en el frente del camión por razones que se desconocen. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Bomberos Municipales y Voluntarios trabajaron en conjunto luego que una camioneta particular y un camión de volteo protagonizaran un accidente de tránsito en el bulevar Austriaco, zona 16. Los rescatistas reportaron que como consecuencia del percance, dos personas resultaron heridas y el piloto del transporte de carga sufrió crisis nerviosa.

Los rescatistas indicaron que los ocupantes de la camioneta de color negro quedaron atrapados entre los hierros retorcidos, por lo que fue necesario extraerlos utilizando herramienta y equipo especial. Posteriormente, los lesionados fueron extraídos y trasladados hacia un centro asistencial.

En el lugar del accidente la camioneta particular quedó totalmente destruida y según los rescatistas, uno de los ocupantes sufrió fractura de brazo derecho, por lo que fue llevada a un hospital privado. Ambos ocupantes del carro particular no fueron identificados.

Mientras tanto, el conductor del camión de volteo fue identificado como Sergio Mayén Portillo, de 46 años, quien tuvo que ser llevado hacia un centro asistencial privado por la crisis de nervios que presentó tras el accidente de tránsito.

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Accidente causa congestionamiento

Según testigos, el accidente de tránsito ocurrió en el bulevar Austriaco, con dirección hacia el sector popularmente conocido como cuatro caminos. El trabajo de los rescatistas requirió que se hiciera un cierre completo en la referida vía.

El accidente ocurrió la noche del pasado sábado, precisaron los rescatistas que atendieron la emergencia.  

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Varios rescatistas tuvieron que llegar al lugar del accidente vial. - Bomberos Municipales.

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