 Ataque armado deja dos fallecidos en la zona 13 capitalina
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Ataque armado deja dos fallecidos en la zona 13 capitalina

Vecinos de la colonia Santa Fe reportaron un hecho armado en la 10a. avenida y 30 calle de la zona 13, con saldo de dos fallecidos.

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Varios casquillos quedaron cerca del lugar donde ocurrió el ataque armado. , Captura de pantalla.
Varios casquillos quedaron cerca del lugar donde ocurrió el ataque armado. / FOTO: Captura de pantalla.
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Varios casquillos de bala quedaron esparcidos en la 10a. avenida y 30 calle de la zona 13 capitalina, colonia Santa Fe, luego de un ataque armado que cobró la vida de dos hombres durante la tarde de este domingo, 11 de octubre de 2026.

Bomberos Municipales reportaron que el hecho violento fue reportado por vecinos que hicieron constantes llamadas al teléfono de emergencias 123 para alertar acerca de lo ocurrido.

Al momento de llegar al lugar del ataque armado en la zona 13 los paramédicos atendieron a dos hombres que yacían en la vía pública, constatando que los mismos ya habían fallecido.

Los rescatistas indicaron que ambos cuerpos tenían heridas de proyectiles de arma de fuego. Los fallecidos no fueron identificados en el lugar del ataque armado en la zona 13, pero los rescatistas les calcularon una edad de al menos 25 años.

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Los rescatistas indicaron que dieron el aviso correspondiente a la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el escenario del crimen, para que las autoridades realicen las diligencias de rigor.

Según las imágenes compartidas por los paramédicos, uno de los fallecidos quedó sobre una banqueta de la vía pública y el segundo quedó en el área de la calle.

Por el momento se desconocen las causas del hecho de violencia en este sector de la zona 13. Luego de confirmarse el deceso, los rescatistas cubrieron a las víctimas con mantas de color azul y blanco.

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Varios casquillos quedaron cerca del lugar donde ocurrió el ataque armado. - Captura de pantalla.

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