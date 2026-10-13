 Anuncian asueto extendido para servidores públicos por Día de la Revolución
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Anuncian asueto extendido para servidores públicos por Día de la Revolución

El Gobierno concedió permiso laboral con goce de salario para el lunes 19 de octubre.

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Palacio Nacional de la Cultura , Archivo /Emisoras Unidas
Palacio Nacional de la Cultura / FOTO: Archivo /Emisoras Unidas
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El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, publicó este martes en el diario oficial el acuerdo gubernativo número 167-2026, por medio del cual se autoriza el descanso para los empleados públicos el próximo lunes 19 de octubre, una medida que surge en el marco de la conmemoración del Día de la Revolución.

En el documento difundido, la cartera recordó que dentro de los días de asueto con goce de salario se encuentra el 20 de octubre, por lo que se estimó conveniente tomar esta disposición también para el día anterior.

En ese sentido, se concede permiso laboral con goce de salario el próximo lunes a los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública.

De esta manera, el período de descanso para quienes tienen libre el fin de semana se estaría extendiendo por cuatro días y se retomarían labores hasta el miércoles 21 de octubre.

Excepciones para esta disposición

Se exceptúa de la referida disposición a los servidores de las entidades que, en cumplimiento de su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, gocen el asueto un día distinto a lo indicado. Además, los trabajadores que prestan servicios esenciales o tengan actividades programadas actividades que se consideren impostergables.

"En esos casos, las autoridades nominadoras deberán programar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios", se establece en el acuerdo emitido.

Por aparte, el Ministerio de Trabajo recordó que, como consecuencia del permiso, se considerará la referida fecha como día inhábil para los efectos de cómputo de los plazos que deben observarse dentro de la administración pública.

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