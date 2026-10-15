Tribunal ordena colocar plaqueta en memoria de dos agentes de la PNC asesinados

El Tribunal de Mayor Riesgo "A" llevó a cabo la audiencia de reparación en seguimiento de la sentencia condenatoria emitida en contra de Kevin Geovani Castellanos Rosales, implicado en los ataques simultáneos contra la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos en enero de 2026.
El integrante de la pandilla del Barrio 18 fue señalado por el Ministerio Público (MP) de dispararles a los agentes Juan Antonio Pérez Mayen y Diana Chávez Alarcón en la colonia el Limón zona 18 capitalina, quienes fallecieron debido a la gravedad de las heridas que sufrieron.
Tomando en cuenta las pruebas presentadas por la fiscalía, el tribunal lo encontró culpable de los delitos de asesinato, portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército, asociación ilícita y terrorismo, y dictó una pena de 79 años con cuatro meses de privación de libertad inconmutables.
En seguimiento del expediente, se realizó la audiencia en la cual los jueces emitieron una serie de medidas como reparación, en las que se incluye colocar una plaqueta en subestación de la PNC de la colonia El Limón con los nombres de los agentes asesinados.