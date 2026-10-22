Dos personas mueren en ataques armados en la capital

Un hombre que se conducía en un vehículo tipo picop murió tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en la 18ª avenida y 7ª calle, zona 6 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de Bomberos Voluntarios, los socorristas fueron alertados sobre un incidente armado en el sector y, al llegar al lugar, localizaron al hombre; sin embargo, debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, se confirmó que había fallecido.
El hecho quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán realizar las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.
Ataque en la zona 18
Los Bomberos Voluntarios también reportaron un incidente armado donde un hombre falleció tras un incidente armado registrado en el sector de Altos de Sinaí, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Los socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluaron a la víctima, pero al realizar la valoración correspondiente, determinaron que ya no contaba con signos vitales.
En la escena fueron localizadas dos motocicletas. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.