Accidente deja carro volcado y tráiler varado en Villalobos

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) reportó un "fuerte accidente de tránsito en la bajada de Villalobos", durante la tarde de este sábado, 24 de octubre de 2026. En imágenes, se logra apreciar que un vehículo del transporte pesado quedó varado en el lugar y un carro particular quedó volcado.
Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, confirmó que el accidente involucró al vehículo del transporte pesado y a una camioneta tipo agrícola con placas particulares. El comunicador narró que al lugar llegaron varias ambulancias, quienes oficializaron que el percance dejó dos personas heridas.
El representante de la PMT agregó que ya trabajan en el lugar del accidente para mover el tráiler que se accidentó hacia la orilla de la carretera y retirar el automotor volcado. Quevedo precisó que el accidente se registró en el kilómetro 13 de la carretera al Pacífico, en el carril con sentido hacia la capital.
El portavoz agregó que el accidente de tránsito causa tránsito lento en ambos sentidos de la vía. El experto pidió a los usuarios de la vía que tomen rutas alternas y guarden las precauciones.
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Accidente deja fuertes daños materiales
Las imágenes compartidas por las autoridades de tránsito mostraron que el carro particular, identificado con las placas particulares 491 DKQ, quedó con serios daños sobre la cinta asfáltica.
Tras el impacto, un hombre que vestía playera y pantalón de tela de color negro quedó en la cinta asfáltica, hasta que los cuerpos de rescate llegaron a darle apoyo.
Las autoridades de tránsito también coordinaron la llegada de una grúa para mover los obstáculos en la vía pública. Se desconocen las causas del accidente de tránsito en el descenso de Villalobos.
Según el recuento de accidentes, este es el segundo percance vial en esta carretera en lo que va del sábado. En horas de la mañana, al menos cuatro vehículos, dos de transporte pesado, uno de transporte de pasajeros y un particular chocaron en el kilómetro 26 de la ruta al Pacífico.