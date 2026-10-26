Zacapa: Un fallecido y dos heridos en ataque armado

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este lunes, 26 de octubre, en el departamento de Zacapa dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.
Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención prehospitalaria a las víctimas debido a que presentaban múltiples impactos por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
Los pacientes, que hasta el momento no han sido identificados, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa, donde quedaron internados.
Mientras tanto, los familiares del fallecido se acercaron al lugar de los hechos y lo identificaron como Jefry Medrano Chacón Antón, de 30 años.
El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se presentaron a la escena del crimen para iniciar con las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del ataque.